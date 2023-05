La pasta | bontà dai diversi formati

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 maggio 2023) Buona, salutare ed aggregante: dicie ti si apre un mondo fatto di gusto, benessere e convivialità che mette tutti d’accordo, sia grandi che piccini, grazie a quel linguaggio universale di cui essa è portavoce. Simbolo italiano per eccellenza, laaccoglie, infatti, non solo con il suo sapore unico, ma anche con il suo essere un forte elemento di condivisione, che unisce abbattendo qualunque distanza e formalità. Estremamente versatile, si presta a svariate ricette, così da dare libero sfogo alla propria creatività tra i fornelli e non annoiarsi mai. Merito anche delle diverse tipologie disponibili: più di 300 per la precisione, in base alla superficie, al formato o alla lunghezza, che si adattano allo specifica pietanza da realizzare nonché al palato del consumatore di turno. Solo in relazione al formato c’è un vero e proprio imbarazzo ...