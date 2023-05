‘La music@ per l’inclusione’ | convegno di formazione presso il Conservatorio ‘N Sala’

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi svolgerà il 15 e 16 maggio 2023,l’Auditorium San Vittorino, ildi“La@ per l’Inclusione”, organizzato dalStatale dia “Nicola Sala” di Benevento, progetto curato e coordinato dalla Dott.ssa Domenica Di Sorbo. Un significativo momento di approfondimento sulla tematica dell’inclusione attraverso l’apprendimento dellaa, con l’esigenza di sviluppare una coscienza culturaleale aperta a ‘tutti’, sia in ambito scolastico che in ambito universitario ed accademico: insomma promuovere una vera e propria etica dell’inclusione, attraverso lo strumento facilitatore dell’educazione e della praticaale. L’evento formativo è rivolto in particolar modo ...

...con Karol G per TQG che le sono valse il premio di Woman of the Year ai Billboard Latin Women in, Shakira ha deciso di abbandonare (momentaneamente o meno lo scopriremo più avanti)...... Fabrizio Ferraguzzo , Live , Maneskin , Moysa , Shablo , SonyItalia , UniversalItaliafotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Tema di questa seconda serataunites generations , un omaggio all'Ucraina " paese vincitore dello scorso anno ma impossibilitato ad ospitaremanifestazione a causa del conflitto bellico " e ...