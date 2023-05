La moglie | Sarajevo e Edin Dzeko | i segreti del campione bosniaco

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) È la sera dei miracoli e bisogna fare attenzione. Questo non è un derby ma “il” derby. Questa è la stracittadina che smuove tutte le emozioni e i sospiri della città più europea d'Italia. Questo è uno show unico per tutti coloro che amano il grande calcio e non pensano per 95 minuti ai colori amati ma soltanto ai calori che sa emanare questo sport. Ne sono testimoni i 74.000 fortunati che hanno trovato il magico ticket per esserci mentre la prova inconfutabile di tale grandeur viene dall'incasso di 10 milioni di euro (nuovo record per San Siro) e dalle 120 nazioni in cui è teletrasmesso l'evento. La tribuna Vip è divisa: Valentino Rossi, Tananai e Cattelan sono lì ad accompagnare chi ha fede interista, e alla fine avranno da gioire. Berrettini e Melissa Satta sono di rossonero vestiti. A bordo campo spuntano vecchi draghi degli euroderby 2003 con Shevchenko e Samuel Eto a squadernare ...