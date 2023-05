«La mamma non si tocca O forse sì» | bloccata la campagna di Control Italia

... ladi Cogne condannata per l'omicidio del figlioletto Samuele Lorenzi morto il 30 gennaio 2002 a soli due anni, e la stampa sulla mug bianca,sono stati apprezzati. Anzi,sono ...Ma proprio come dice il nostro messaggio, l'immagine stereotipata e anacronistica dellasi tocca, tanto che la nostra campagnasi può promuovere sui canali social eè potuta ..."Come a voler infierire - prosegue ladi Pamela nella lettera - scrivi di condividere con me lo stesso dolore.ti permettere. Il mio dolore lo hai causato tu. Io ho ancora la speranza di ...

"La mamma non si tocca": la pubblicità censurata finisce online. E scatta la polemica la Repubblica

Una emozionante carrellata di video-messaggi realizzati dagli appassionati runners del Team di Autostrade per l'Italia. I loro auguri a tutti a tutte le mamme del mondo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...