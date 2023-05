La maestra d’asilo che | con un solo video di TikTok | guadagna più che in 10 anni di lavoro

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 12 maggio 2023) La storia delle filastrocche online di Gua Hua, unadi origini cinesi, ha fatto il giro del web. La giovane insegnante, grazie alla condivisione dipubblicati su, la piattaforma social lanciata dalla tigre asiatica nel 2014, è riuscita arsi l’equivalente di diecidi. Durante una lezione, alcuni dei suoi piccoli allievi le hanno chiesto di registrare in live streaming delle filastrocche, così da poterle ascoltare anche a distanza. In poco tempo, la recita dellaè diventata virale, facendolere migliaia di follower sulla piattaforma. @gua hua #??? #??????? ? ?? - ??????? A quel punto, la ragazza ha deciso di abbandonare la carriera da insegnante per specializzarsi ...