(Di venerdì 12 maggio 2023) Mercoledì 10 maggio. Piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Alcuni studenti dormono ancora inper manifestare contro il caro affitti. La notte scorsa ha piovuto, e forte, così molti di loro hanno deciso di abbandonare la lotta. Perché protestare è bello, ma farlo da asciutti è molto meglio. Sotto tiranti e picchetti resta Francesca, leccese, l’unica “straniera” in un gruppetto di lombardi. I “” non arrivano dal Sud, dal Centro o dalla lontana Sardegna. Abitano a Lecco, Somma Lombarda, Rho, Alzano, Pavia, Lodi. Insomma: sono di casa, solo che trovano scomodo fare avanti e indietro da casetta fino all’università. Il fattore comodità Delle 12 tende che c’erano fino a qualche giorno fa ne sono rimaste solo sei. La prima a parlare con noi è Francesca che frequenta il secondo anno di Ingegneria Ambientale: “Mi sono ...

Lo ha affermato l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in una intervista a Class Cnbc rilasciata a Londra in occasione della presentazione alla comunità finanziariarisultati del gruppo del ...Il futuro di Mosca, tra l'apocalisse e laSullo stesso argomento: Mosca denuncia un attacco ... Si vede bene anche nei video che mostrano l'arrivodroni, il Cremlino è già pronto per la festa, ...... e il progetto originale stravolto anche con l'allontanamentopaesaggisti che l'avevano pensato ... Sono anche stufo - conclude Variati - di sentire lasul passato. Noi abbiamo lasciato un'...

La lagna dei ribelli in tenda: “Il treno Poi siamo stanchi per uscire a bere” Nicola Porro

Nuovi attacchi dalla Francia e dalla Spagna contro il governo italiano di Giorgia Meloni, ma con lo sguardo rivolto alla politica interna dei due paesi. «L'estrema destra francese prende per modello l ...Nuovi attacchi dalla Francia e dalla Spagna contro il governo italiano di Giorgia Meloni, ma con lo sguardo rivolto alla politica interna dei due paesi. «L'estrema destra francese prende per modello l ...