La guerra in Yemen e gli spiragli per la pace in un Paese distrutto

(Di venerdì 12 maggio 2023) Potenze regionali in lotta. Grandi attori globali alla finestra e uno scontro settario che trascina unnel caos. L’infausto laboratorioita è stato una delle tante manifestazioni di quella che papa Francesco a definitomondiale a pezzi. Unacivile diventata conflitto per procura tra Iran e Arabia Saudita, con Stati Uniti, Cina e Russia ad agire in secondo piano. Quello che è successo nel piccoloarabico è un caso di studio per comprendere le dinamiche dellamoderna. Ma soprattutto per capire come lasia un percorso tortuoso, ricco di insidie è spesso difficile da afferrare InsideOver.

... Sud Sudan,, Afghanistan, Haiti, Nigeria e Burkina Faso. In una situazione considerata di ... laè il fattore più significativo in 19 Paesi , in cui 117 milioni di persone si trovavano in ...I tre conflitti raccontati sono quelli in Ucraina, in Iraq e nello: luoghi distanti tra loro eppur legati e vicinissimi per ciò che rappresentano. Oltre a raccontare la tragedia di ogni, ...Il cambio di direzione sulla Siria è una conseguenza dei colloqui in corso con Teheran: Riad ha compreso che per limitare l'influenza iraniana non serve la(come si dimostra in) ma è più ...

La guerra in Yemen e gli spiragli per la pace: cosa può succedere ora Inside Over

Nell’ambito degli sforzi internazionali per arrivare ai negoziati diretti tra il governo yemenita e gli Houthi per porre fine alla guerra, l’Ambasciatore saudita in Yemen, Muhammad Al Jaber, ha confer ...Al suo Paese quasi certamente sarebbe morto: in Svizzera è rinato grazie al trapianto. Ma per Shehab il sogno di rivedere i suoi cari, per ora resta tale ...