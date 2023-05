La flotta russa del Mar Nero rafforza le difese dopo gli attacchi con droni di Kiev

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il comandante delladel Marha dichiarato che le suesono statete in seguito alla raffica didiucraini che hanno preso di mira la sua base, il porto ...

Il comandante delladel Mar Nero ha dichiarato che le sue difese sono state rafforzate in seguito alla raffica di attacchi di droni ucraini che hanno preso di mira la sua base, il porto di Sebastopoli in ...Proprio dai Mig - 29 sarà possibile lanciare i missili di lunga gittata britannici, anche sulle unità dellanel Mar Nero. Nel frattempo, secondo gli Stati Uniti, il Sudafrica avrebbe ...... a seconda del modello e della configurazione: almeno trecento, quanto basta per colpire le basi militari e gli ormeggi dellain Crimea, o il ponte di Kerch che la collega alla Russia. ...

Improvvise esercitazioni della Flotta russa del Pacifico Contropiano

Londra invia razzi a lungo raggio per colpire oltre la linea del fronte, ira del Cremlino. Washington: «Il Sudafrica arma Putin». E il capo della Wagner sfida ...«È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato». Poche parole, consegnate da una fonte vaticana all'Ansa, per dire che almeno come ...