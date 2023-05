(Di venerdì 12 maggio 2023) Due secoli fa Voltaire avrebbe risolto tutto ricordando che «la tolleranza non ha mai provocato guerre, mentre l’intolleranza ha coperto la terra di massacri». Oggi, per fortuna, non è di «massacri» che stiamo parlando (anche se di episodi di viol ... sul sito.

La storia di Torremaggiore "èalla mia e a quella di tante altre. Era scontato che finisse ... Dice che innon guardavano mai programmi giornalistici perché "Avevamo paura che si ...Non ci si limita infatti agli interventi diretti per la: il nostro governo ha considerato ... ma lo è anche trattare in modosituazioni diverse. E allora, senza nulla togliere al ruolo ...Quindi, cambiano i governi, ma restail desiderio che non si riesce a realizzare". Il terzo ... dopo la perdita del lavoro di un componente della". Il quarto mito da sfatare è "meno ...

La famiglia è uguale per tutti: la nostra battaglia per i diritti La Stampa

Il mercato del lavoro è sempre più attento alla diversità e all'inclusione. Per 8 imprese su 10 la Diversity Equity & Inclusion è parte integrante della ...Una fiamma, impossibile da catturare: accende lo sguardo, trasforma ciò che sfiora, sfugge alle gabbie. Il teatro è così, libero e mai uguale a se stesso. «Il teatro ...