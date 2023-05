‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “L’Abruzzo meritava un po’ d’onore Mi sembra una resa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) UNA TAPPA INSULSA Oggi non ho spiegazioni e parole. Non basta il vento contrario come alibi. Onore a chi ha fatto questa tappa e questo percorso, panoramicamente era bellissimo.non siquesto. Bais è stato bravissimo a vincere questa tappa. Il ciclismo è fatto di battaglie e corridori come Pogacar che attaccano con coraggio e fanno innamorare la gente. Invece oggi hanno fatto una figuraccia. UNAINCONDIZIONATA AD EVENEPOEL Evenepoel è arrivato quarto, e va bene: lui non doveva muoversi. Ma gli altri cosa aspettano, la terza settimana? Per fare cosa? Oggi almeno fai un accenno, provaci. La Bahrain, la Ineos, la Bora: se neanche ci provi… Domenica prendono un’altra batosta da Evenepoel a cronometro, poi quando pensano di recuperare? A me èta unaincondizionata. Anche ...