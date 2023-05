La Erbagil si insedia nella zona Asi | 100 posti di lavoro e 20ml di investimento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Entro la fine di quest’anno una Azienda sannita, la, si insedieràAsi a Ponte Valentino. La, che opera nel settore dei medical devices, cosmetici e prodotti per l’agricoltura, è già attiva a Guardia Sanframondi, ha deciso di investire in sviluppo e dunque, con il fine di ampliare i proprimenti produttivi, ha acquistato un terreno nel capoluogo non potendo trovare adeguata rispostativasede di origine. A regime saranno un centinaio gli occupati per unquadriennale complessivamente, come ha affermato l’imprenditore Vincenzo Benevento, titolare dell’impresa, pari a circa 20 milioni di euro. Il programmativo è stato presentato ...