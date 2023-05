La Corte suprema libera Imran Khan | «Arresto illegale»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ladel Pakistan ha ordinato l’immediato rilascio dell’ex primo ministrodopo aver dichiarato «» il suodi martedì, avvenuto nel corso di una violenta operazione first appeared on il manifesto.

I giudici della prima sezione penale dellahanno riconosciuto la responsabilità penale, riducendo di un anno la pena inflitta in Appello per l'uomo che, dopo essere evaso dai ...Il Premio verrà assegnato ad Emilio Colaiacovo, giudice delladello Stato di New York; Giuseppe Santeusanio, docente di anatomia patologica all'Università "Tor Vergata", presidente del ...I giudici dellahanno riconosciuto la responsabilità penale riducendo di un anno la pena inflitta in Appello per l'uomo che, dopo essere evaso dai domiciliari che stava scontando nel ...

Pakistan, la Corte Suprema dichiara illegale l'arresto di Imran Khan la Repubblica

A ordinarlo è la Corte Suprema del Paese, in risposta alla richiesta di scarcerazione dell’ex primo ministro presentata dalla sua difesa. «L’arresto non è valido e l’intero processo deve essere ...Era evaso, l'aveva raggiunta in Calabria e tentò di ucciderla. La donna: "Non posso essere tranquilla neanche dopo questa condanna" ...