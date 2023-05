La Cina manda l' ambasciatore Li Hui in cinque paesi per discutere la pace in Ucraina

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una iniziativa di: laha annunciato che il suo inviato speciale , capo delegazione per le consultazioni sul conflitto in, si recherà a Kiev e in altre capitali europee, poi a Mosca , ...

Il tour di Li dimostra 'l'impegno dellaa promuovere la pace e i colloqui', ha sottolineato Wang, 'dimostra pienamente che lasta fermamente dalla parte della pace'. 'Laè disposta a ...Per cui non credo che lafrenerà l'export italiano. O meglio, non lo voglio credere. Sui ... Ci scambiamo vocali, misonetti di S. Francesco. Pur essendo ateo, lei mi considera un "...11 mag 20:05 Londramissili a lungo raggio - VIDEO 11 mag 19:33 Fonti vaticane: "Possibile ... 11 mag 17:45 Incontro Usa -a Vienna, discusso anche di Ucraina Il consigliere per la sicurezza ...

La Cina ha annunciato che il suo inviato speciale, capo delegazione per le consultazioni sul conflitto in Ucraina, si recherà a Kiev e in altre capitali europee, poi a Mosca, per discutere una "soluzione ...