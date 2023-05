La Carta d’identità elettronica | da oggi accesso ai servizi digitali PA impostando solo una password Non sarà più necessario avere carta fisica a portata di mano

(Di venerdì 12 maggio 2023) La(Cie) è ancora più semplice, veloce e sicura. Come fanno sapere il ministero dell’Interno, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, tutti i cittadini in possesso della Cie potranno, infatti, accedere aidella pubblica amministrazione e dei privati semplicementeon line unae senza aver più bisogno delladi. L'articolo .

"Laelettronica (Cie) è ancora più semplice, veloce e sicura. Tutti i cittadini in possesso della Cie potranno, infatti, accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei ...Il servizio è raggiungibile al seguente percorso : Per continuare sarà necessario effettuare l' accesso con le proprie credenziali SPID (almeno di Livello 2), CIE (elettronica 3.0) o ...Elezioni amministrative: aperture straordinarie degli uffici comunali. Elezioni amministrative: gli orari di apertura Per il rilascio della tessera elettorale e dellaelettronica per le elezioni amministrative comunali del 14 e 15 maggio 2023 gli uffici del Comune saranno aperti: · venerdì 12 maggio dalle 8.15 alle 18 (orario continuato) · ...