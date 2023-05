La “Carovana della prevenzione” fa tappa in Irpinia | screening oncologici ai piedi della Funicolare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa “” faa Mercogliano. Si tratta del programma nazionale itinerante di promozionesalute di Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, che propone attività gratuite di sensibilizzazione edelle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, lasi rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutelasalute femminile ha importanti ricadute sul benesserecollettività, per il ruolo fondamentale ...