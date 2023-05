La carabiniera 23enne Emily Vegliante muore in un incidente stradale | ferito il collega

A perdere la vita nello scontro tra due auto è stata Emily Vegliante , unaoriginaria della Campania,in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Lascia un figlio ...A perdere la vita nello scontro tra due auto - a quanto si è appreso - è stata unaoriginaria della Campania, una giovanein sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. ...A perdere la vita nello scontro tra due auto è stata Emily Vegliante , unaoriginaria della Campania,in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Lascia un figlio ...

Schianto mortale a Cento, muore carabiniera 23enne: lascia un ... Fanpage.it

