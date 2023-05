La carabiniera 23enne Emily Vegliante muore in un incidente stradale | ferito il collega

Emily Vegliante , giovanedi 23 anni in servizio a San Giovanni in Persiceto (Bologna) , è morta in un incidente stradale a Renazzo di Cento ieri pomeriggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 all'incrocio ...A perdere la vita nello scontro tra due auto è stata Emily Vegliante , unaoriginaria della Campania,in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Lascia un figlio ...A perdere la vita nello scontro tra due auto - a quanto si è appreso - è stata unaoriginaria della Campania, una giovanein sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. ...

Schianto mortale a Cento, muore carabiniera 23enne: lascia un ... Fanpage.it

In provincia di Ferrara Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio, intorno alle 15:30 si è verificato un tragico incidente in via Modena, nelle vicinanze della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese ...