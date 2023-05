Kissinger | l' uomo con le chiavi dei desini globali

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 maggio 2023) È stato l’eminenza grigia della politica americana negli anni Settanta, accanto a Richard Nixon e Gerald Ford. Con uno stile da cowboy (ma in realtà in modo molto più sottile) esercitò un potere capace di modellare la politica Usa e quella mondiale. Oggi, dall’alto dei suoi 100 anni, ancora ragiona sulle sorti del pianeta... Ha tenuto in tasca ledel mondo, allacciate in un fermaglio, insieme a quelle che avviavano il motore dell’automobile e aprono il cancello di casa. Henrypoteva incontrare Mao Tze-tung (quando la Cina era considerata un pericolo universale), aveva libero accesso al Cremlino (nonostante la Guerra fredda) e gli era consentito di svegliare il presidente americano (entrandogli in camera da letto). A pochi giorni dal compiere 100 anni, il 27 maggio, resta accostato alle immagini dei supereroi. Anche la stampa che lo ha ...