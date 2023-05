Kim nel mirino dello United. E il Napoli ha tre nomi per sostituirlo

FASCINO PREMIER E allora occhio al Manchester United che ha messo da tempo gli occhi sue che sta aspettando di chiudere la stagione in Premier per dare l'assalto al coreano e chemomento ...... salta tutto Il motivo - riportano i colleghi asiatici di Sports Naver - stafatto che gli ... Salterebbe quindi la sfida tra il coreano azzurroMin - Jae e l'altro, Lee Kang - In . ...suo accordo è prevista una doppia clausola rescissoria, da 12 milioni di euro per l'estero e da ... Continua PAULO DYBALA (12 - 20 milioni)MIN - JAE (50 milioni) GONZALO HIGUAIN (90 milioni) ...

Napoli, Kim nel mirino del Manchester United La Gazzetta dello Sport

Marx diceva che “la storia si ripete sempre due volte. La prima come tragedia, la seconda come farsa”, ma certamente immaginava che la storia ci avrebbe accompagnato per lungo tempo e continui a viver ...Il centrale sudcoreano ha degli estimatori in Premier. tutto si deciderà nei primi 15 giorni di luglio. Intanto gli azzurri seguono Scalvini e Mavropanos ...