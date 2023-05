Kenya | 150 corpi riesumati dal terreno di una setta cristiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nairobi, 12 mag. (Adnkronos/Dpa) - Sono 150 i cadaverida unin un'area boschiva di Shakahola, nel nord del, appartenente unail cui leader potrebbe essere incriminato con l'accusa di terrorismo. Il commissario della Polizia per la regione costiera, Rhoda Onyancha, ha precisato che nelle ultime ore sono stati recuperati altri cinque, mentre il numero di scomparsi, che potrebbero essere collegati alle attività della, è ormai vicino a 600, come riportato dal quotidiano keniota 'The Nation'. I principali leader della, guidati da Paul Mackenzie, hanno esortato i seguaci a digiunare fino alla morte, con la promessa che incontreranno Gesù Cristo in una nuova vita. Oltre 70 sono le persone soccorse a ...