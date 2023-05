Katia Follesa e Angelo Pisani in ‘Ti Posso Spiegare’ | Laccio | «La danza è una forma di linguaggio potente»

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ha debuttato mercoledì 10 maggio a Milano – presso il Teatro Nazionale CheBanca (in programma anche giovedì e venerdì 12 maggio) – il nuovo spettacolo didal titolo TiSpiegare. Alla Direzione Artistica e Coreografica Emanuele Critofoli, in arte, che ha approfondito lo spettacolo con le coreografie interpretate da un corpo di ballo di seitori. LEGGI ANCHE: Paola & Chiara, il pop come divertimento in ‘Per sempre’: «Ribelli a modo nostro» «Nella maggior parte dei miei progetti c’è la coreografia. – dice– Del resto sono un coreografo etore. Integro il movimento e tutta la parte coreografica nei progetti. Come? Pensando all’aspetto visual e a come la coreografia ...