Kamada | offerta a sorpresa del Milan | Napoli superato

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilsembrerebbe essere in vantaggio su Daichidell’Eintracht Francoforte rispetto al. I rossoneri potrebbero offrire di più Dopo aver eliminato i partenopei in Champions League, ilsembra intenzionato ad eliminarli anche nella corsa ad un calciatore. Le due squadre, infatti, sembrano intenzionate a sfidarsi a suon di milioni per Daichi. L'articolo