Juventus-Siviglia 1-1 | Mendilibar | “Recupero finito? A volte aiutano te | a volte gli altri Buon primo tempo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Josè Luisha parlato in conferenza stampa nel post-partita di1-1, semifinale d’andata dell’Europa League 2022/2023. Il tecnico degli andalusi ha parlato della prestazione dei suoi ma anche delle condizioni di Ocampos: “Ho dovuto cambiarlo prima del previsto, adesso farà delle terapie e vedremo ma comunque non si è aggravato il problema che aveva già prima – spiega l’allenatore del– Nelabbiamo fatto bene, rubando tanti palloni ai nostri avversari. Poi nel secondoforse ci siamo abbassati troppo, non so se per merito loro o per demerito nostro.” Sul gol subito e le polemiche sulgià esaurito: “Asuccedono questi episodi, se non avessimo preso gol ...