Juventus | lesione all’adduttore per Bonucci | stop di 20 giorni

(Di venerdì 12 maggio 2023) La stagione di Leonardosi è conclusa molto probabilmente ieri sera. Il difensore della, ieri titolare nell’andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Al 61? il difensore ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Gatti, eroe della serata con il gol del pareggio allo scadere dei 90 minuti. Questa mattina gli esami strumentali hanno evidenziato peruna “di basso grado del muscolo dell’adduttore lungo la coscia sinistra“. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale. Ladovrà fare a meno del difensore per questo finale di stagione. L’infortunio lo costringerà a stare fuori almeno 20. Lo stessonel post partita ha dichiarato: «Penso di essermi stirato l’adduttore, ...

La Juventus perde Leonardo Bonucci per almeno 15 giorni. Il difensore bianconero ha riportato un problema muscolare durante il match di Europa League contro il Siviglia, confermato dagli esami strumen ...