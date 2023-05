Juventus-Cremonese | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il posticipo domenicale della 35° giornata di Serie A vedrà affrontarsi alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Squadre con obiettivi di classifica differenti, faranno di tutto pur di uscire dal rettangolo di gioco con i tre punti. I bianconeri -in attesa della sentenza definitiva sul caso plusvalenze– partono nettamente favoriti sulla carta per trovare la terza vittoria di fila in campionato, e consolidare il secondo posto. Davanti però, i piemontesi se la dovranno vedere contro un avversario in un ottimo momento di forma. Gli uomini di Davide Ballardini, infatti, sono riusciti a recuperare diversi punti, e ora sono al penultimo posto a 6 distanze dalla salvezza. Di seguito ledi...