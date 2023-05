Juve | sono lampi di Pogba E tra tanti dubbi c'è una certezza | Paul resterà

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le gambe non girano ancora come dovrebbero. Ma i piedisempre gli stessi. E se c'è da gestire il pallone, la testa ragiona sempre...

... che indirizzò in modo pesante l'incontro e anche ieri nonmancate le polemiche, in particolare per il rigore non concesso all'82' ai bianconeri per fallo su Rabiot .Juventus, Vlahovic e Allegri demoliti: dopo il pareggio di ieri il popolo bianconero non le manda a dire. Ecco come i social siscatenati Il gol di Gatti, arrivato ben oltre il novantesimo, permette alla Juventus di guardare alla gara di giovedì prossimo con meno pensieri brutti. Sì, presentarsi in Spagna con una ...... di questa, di certo il giocatore a cui, negli ultimi tempi, la squadra deve di più. Segna lui,...posta spesso ringraziamenti a tutti quelli che hanno creduto in lui e pure a quelli che si...

Bono a Napoli, che attacco alla Juve: “Sono allergico solo a loro!" Corriere dello Sport

Le gambe non girano ancora come dovrebbero. Ma i piedi sono sempre gli stessi. E se c'è da gestire il pallone, la testa ragiona sempre da giocatore speciale. Contro il Siviglia poi, la Juve è riuscita ...L'interesse della Juventus è noto e datata, ma i bianconeri non sono gli unici ad aver sondato il terreno con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo LaLazioSiamoNoi.it, anche i campioni d'Itali ...