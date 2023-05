Juve-Siviglia | Siebert voto 4 5 – «Manca un rigore ai bianconeri»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lapareggia in extremis con Gatti nella sfida d’andata contro il, male la direzione di gara con diversi errori Lapareggia in extremis con Gatti nella sfida d’andata contro il, male la direzione di gara con diversi errori. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport,è da 4.5 in pagella: «Si sapeva che non era un fenomeno e la conferma viene dalla gestione sbagliata dei cartellini gialli e dei falli. Su Rabiot ha più colpa il Var ma anche lui…»