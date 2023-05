Juve - Siviglia 1 - 1 | gol e highlights della semifinale di Europa League

Gatti porta la speranza. Dopo il gol di En - Nesyri per i spagnoli, arriva al 97 ' la risposta dellache , grazie al difensore bianconero , riesce a segnare l'importante gol che permette agli uomini di Allegri di andare in Spagna con qualche certezza in più, decisivo l'assist di Pogba che ...Juventus -, rigore clamoroso ieri sera non dato ai bianconeri. Marelli, che analizza quello che succede su Dazn, ha commentato in questo modo L'uno a uno finale grazie alla rete di Gatti lascia aperte ......almeno in parte il suo con il pareggio al 97esimo di Gatti che ha rimandato i discorsi sulla qualificazione alla finale di Europa League alla gara di ritorno contro ilin Spagna. Laall'...

Al 4’ Gudelj resta a terra dopo uno scontro con Vlahovic: il bianconero allarga il braccio per difendere la palla e lo colpisce involontariamente. Giusto lasciar correre. Al 9’ protesta Rabiot per una ...Direzione di gara dell’arbitro Siebert che lascia a desiderare. Un paio id contatti leggeri o involontari li legge anche bene, tuttavia la gestione dei cartellini è altalenante. In alcune situazioni l ...