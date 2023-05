(Di venerdì 12 maggio 2023) Il calciomercato dellantus sta per complicarsi in vista dell’estate: pretesa folle,l’attaccante può dire addio ai bianconeri Una manciata di giornate, giusto qualche settimana, e l’attuale stagione finirà… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... l'abitazione di Allegri vanta trecento metri quadri per unintorno ai due milioni e mezzo ... De Grandis chiede al tecnico se non ci fosse più ladegli uno a zero visto l'atteggiamento ...Abbonati qui a Dazn e guarda- Siviglia e tutta la Europa League Italiaonline presenta ... è quindi sempre necessario verificare disponibilità esu Amazon e/o su altri e - commerce ...Messaggio ricevuto da tutti i club interessati al ragazzo: dal Napoli alla, passando per Inter, Dortmund e Tottenham.

Juve, prezzo e richiesta choc: così il bomber si allontana ... Calciomercatonews.com

La Juventus ha annunciato la tournée estiva. La squadra di Massimiliano Allegri tornerà negli Stati Uniti, come nello scorso anno. Le città scelte sono Los Angeles, San Francisco e Orlando. Sul campo ...La Juve pensa al ritorno a Siviglia ma non può perdere punti nella corsa al secondo posto: attesa per le condizioni di Bremer, anche in ottica Europa League ...