Juve | offerta dell’Al-Nassr per Allegri?

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’Al-, squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, potrebbe essere interessata a MassimilianoIl futuro di Massimilianoin Arabia Saudita? Secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia, Rudy Galetti, c’è una possibilità. L’Al-, squadra saudita in cui milita tra gli altri Cristiano Ronaldo, starebbe cercando un tecnico per sostituire l’esonerato Rudi Garcia e il tecnico dellapotrebbe essere uno dei candidati. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM