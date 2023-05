Juve | Bonucci | lesione muscolare rovina festa per 500 presenze

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dall'orgoglio per le 500con la maglia dellantus all'amarezza per il nuovo stop: Leonardovive sentimenti contrastanti il giorno dopo il pareggio nella semifinale di ...

Dall'orgoglio per le 500 presenze con la maglia della Juventus all'amarezza per il nuovo stop muscolare: Leonardovive sentimenti contrastanti il giorno dopo il pareggio nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. In mattinata, infatti, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che "hanno ...Le condizioni di Leonardo, uscito infortunato ieri sera durante la semifinale di Europa League trae Siviglia Laha reso note le condizioni di Leonardoin seguito all'infortunio rimediato contro il Siviglia. Questa la nota del club bianconero. INFORTUNIO...Leonardosalterà la semifinale di ritorno contro il Siviglia, ma potrebbe farcela per l'eventuale ... dopo aver chiesto immediatamente il cambio nel secondo tempo di- Siviglia dell'11 ...

Juventus, Bonucci ancora ko: lesione all'adduttore della coscia - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus perde Leonardo Bonucci per almeno 15 giorni. Il difensore bianconero ha riportato un problema muscolare durante il match di Europa League contro il Siviglia, confermato dagli esami strumen ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...