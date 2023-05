Juve-Bonucci c'è lesione | il comunicato UFFICIALE e i tempi di recupero

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lantus perde per infortunio Leonardoe la diagnosi, già in parte preannunciata dal giocatore nell'immediato post pareggio...

Tutti voti della semifinale di andata di Europa League a cura di Maurizio Compagnoni- SIVIGLIA 1 - 1, HIGHLIGHTS JUVENTUS SZCZESNY voto 6 DANILO voto 7voto 6 Vai alla Fotogallery ...Il tecnico toscano dovrà fare a meno di, infortunatosi all'adduttore nel match di coppa europea, così come saranno indisponibili Bremer, De Sciglio, Ihattaren e Kaio Jorge. Per centrare la ...Nel lancio pubblicitario i volti della campagna sono Boattin, Duljan, Grosso e Bonansea per le Women, mentre per la prima squadra allenata da Massimiliano Allegri ci sono Pogba, Danilo,,, ...

Un altro gol pesantissimo per Federico Gatti che, nelle ultime settimane, ha scalato le gerarchie all'interno della Juventus ...Il difensore, nella gara contro il Siviglia, ha tagliato il traguardo delle 500 presenze con i bianconeri. Questa mattina ha voluto "festeggiare" così l'importante evento. (da bonuccileo19 Instagram) ...