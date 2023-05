Juve | Allegri | pari ci dà ancora più fiducia di passare

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Il gol ci dàpiù, ma non meritavamo di perdere: in casa loro ci sarà un clima molto caldo, ma abbiamo le possibilità diil turno": così il tecnico dellantus, Massimiliano ...

... ha fatto ancora meglio rispetto a domenica - rispondesul francese - e l'importante è che ... "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nella ripresa siamo un po' calati anche perché laè ...Nella ripresa lacambia registro, i nuovi entranti si fanno trovare pronti, soprattutto Iling ...: "Tra una settimana sarà una finale". È ancora il tecnico bianconero a dire la sua : "...E' ancora Gatti l'uomo della provvidenza della: un suo colpo di testa al 97' permette alladi agguantare il pareggio contro il Siviglia. Al ritorno, però, servirà tutta un'altra prova da ...

Allegri: "Andiamo a Siviglia a prenderci la finale. Il rigore Noi accettiamo tutto..." La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Gatti salva la Juve in externis dalla sconfitta nel match d’andata semifinale Europa League contro il Siviglia. Massimilinao Allkegri Juventus: “Fino al gol subito avevamo fatto bene – ha commentato ...