Judo | Mondiali 2023 | Lanir stupisce tutti e trionfa nei -78 kg | Adamian batte Krpalek nella finale dei -100 kg

(Di venerdì 12 maggio 2023) La sesta giornata dei Campionatidiè andata in archivio con alcuni risultati davvero sorprendenti sui tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar. Il Final Block odierno ha assegnato le medaglie iridate in altre due categorie di peso, la -78 kg femminile e la -100 kg maschile, in attesa di un day-7 in cui sarà il turno dei pesi massimi. Vittoria abbastanza clamorosa tra le donne per la 23enne israeliana Inbar, capace di sovvertire i pronostici in semie poifinalissima, sconfiggendo per ippon la forte francese Audrey Tcheumeo (penalizzata sulle prese per un problema alla mano) in 2’39” e completando un torneo perfetto in cui ha sempreto per punteggio tecnico entro il limite dei quattro minuti regolamentari. Primo titolo e ...

Medaglia di bronzo nei 78 kg per Alice Bellandi ai Campionatidi. L'azzurra ha sconfitto quest'oggi la giapponese Shori Hamada nella finale per il bronzo. Alice era già stata campionessa mondiale junior nel 2018 a Nassau nei 70 kg, e prima oro e ...DOHA (QATAR) - Ci aveva illuso, Christian Parlati ! Arrivato in semifinale della categoria - 90 kg, eravamo convinti che avremmo finalmente sfatato il tabù azzurro aidi! E invece... Nella quinta giornata dei Campionatidia Doha, il 25enne judoka napoletano - vicecampione del mondo di Tashkent 2022 - al rientro dopo un intervento ...Da non dimenticare neppure idiné i playoff della Serie C di calcio, così come l'NBA. Di seguito l'elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Alice Bellandi conquista il bronzo! E' record di podi per l'Italia! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: Arriva dunque la quarta medaglia per l'Italia con Alice Bellandi 17.58: Secondo shido per Kapalek 17.54: Uno shido a testa 17.50: Di fronte nella final ..."Next time gold!". Alice Bellandi la sua promessa d'oro a se stessa e alle altre l'ha fatta. Sul tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar, sede dei Mondiali 2023 di judo, la 24enne bresciana voleva v ...