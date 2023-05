Judo | Mondiali 2023 | Gennaro Pirelli esce di scena al primo turno nei -100 kg a Doha

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia la sesta giornata di incontri neidi. Sul tatami dell’ABHA Arena di, in Qatar,, impegnato nella categoria dei -100 kg, è stato eliminato al. Sulla sua strada l’azzurro ha dovuto fare i conti con un campione come il ceco Lukas Krpalek, oro olimpico a Rio 2016 e a Tokyo 2020, nonché vincitore di due titolinel 2014 e nel 2019.ha interpretato nella maniera corretta il match, cercando di mettere tanta intensità e rispondendo colpo su colpo al suo avversario. Non è un caso che la sfida si sia protratta al Golden Score dove, però, la maggior esperienza del ceco è stata la carta vincente. Immobilizzando con ...

DOHA (QATAR) - Ci aveva illuso, Christian Parlati ! Arrivato in semifinale della categoria - 90 kg, eravamo convinti che avremmo finalmente sfatato il tabù azzurro aidi! E invece... Nella quinta giornata dei Campionatidia Doha, il 25enne judoka napoletano - vicecampione del mondo di Tashkent 2022 - al rientro dopo un intervento ...Da non dimenticare neppure idiné i playoff della Serie C di calcio, così come l'NBA. Di seguito l'elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.... l' Uzbekistan con 2 argenti, l' Italia con un argento e 2 bronzi, il Belgio con un argento, la Corea del Sud e la Mongolia con due bronzi, Nel Day - 5 deidiDoha2023 saranno assegnati ...

11.35: L'ungherese Veg supera l'olandese Korrel, il russo Adamian sfrutta la squalifica quasi immediata del rappresentante dei rifugiati Khankan, il canadese ...