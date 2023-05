Jovic e Terzic | tensione in casa Fiorentina | critiche a Italiano Poi il chiarimento

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lukae Aleksadopo la sconfitta di Conferenza League contro il Basilea hanno condiviso un post di critica nei confronti dell’allenatore. Oggi sono arrivate le scuse da parte dei due giocatori coinvolti.dopo la sconfitta contro il Basilea hanno criticato sui social il tecnico dellaVincenzo. Oggi sono arrivate le scuse da parte dei due giocatori: «Desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni e alla Società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Io avevo fatto solo la foto. È stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al Mister tutti noi stiamo facendo. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Andiamo avanti tutti insieme». Questo il ...

