Johnny Depp stringe un accordo milionario record con Dior

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha scelto di rinnovare l'con l'attore, offrendo alla star una cifracome compenso del suo coinvolgimento nelle prossime campagne.ha stretto uncon la casa di modadella durata di tre anni. Il brand francese è stato una delle poche realtà che non ha abbandonato l'attore durante la sua battaglia legale contro Amber Heard. L'tra la star eSecondo quanto riporta Variety,guadagnerà 20 milioni di dollari, superando di molto colleghi come Robert Pattinson che ha ottenuto 12 milioni per essere il portavoce diHomme e Brad Pitt che, per promuovere ...