Joel Pohjanpalo show

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il Venezia domina e dilaga nella ripresa contro il Modena con unsugli scudi e autore del suo primo poker italiano (a cui si aggiunge la prima rete in Laguna di Zampano). Gli arancioneroverdi conquistano la terza vittoria di fila, staccano definitivamente la zona salvezza e si portano a ridosso della zona play-off. Gialloblu scomparsi nei secondi 45? e scavalcati in classifica proprio dai lagunari.Per capire l’impresa disi può ricordare che dal 2010/11 a oggi è il sesto giocatore in grado di aver segnato un poker in un match di Serie B. E’ anche il quarto giocatore a realizzare un poker nella stagione 2022/23 considerando prime e seconde divisioni dei maggiori cinque tornei europei (gli altri sono stati Krasso del St Etienne, Kleindienst del Heidenheim e Castellanos del Girona). L’ultima volta che il Venezia aveva vinto un match ...

è il miglior giocatore del mese di aprile. Lo ha reso noto la Lega B, tramite un comunicato ufficiale, nel quale specifica che il calciatore finlandese è stato eletto MVP dell'ultimo ...I gol a pioggia (8 su 18 totali) di, attaccante fuori categoria, fresco di premio dell'Aic come calciatore del mese. E una ritrovata compattezza. 'Merito dell'allenatore e delle sue ...Il mese di aprile per il Venezia di mister Paolo Vanoli è stato assolutamente da incorniciare grazie ai gol e alle giocate di, votato come miglior giocatore del mese in serie B. I ...

Venezia, Joel Pohjanpalo votato miglior giocatore del mese di Aprile in serie B RaiNews

Una risalita impetuosa fino ai piedi della zona playoff. Il mese di aprile per il Venezia FC di mister Paolo Vanoli è.