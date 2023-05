Joe Bastianich e Andrea Belfiore vincono ‘Pechino Express’ | «Grazie a chi ha capito lo spirito del nostro viaggio»

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 maggio 2023) La coppia degli Italo Americani formata da Joesi aggiudica la finale di Pechino Express – La via delle Indie in un’ultima emozionante tappa delche ha attraversato India, Borneo Malese e Cambogia. La finalissima dello show Sky Original – prodotto da Banijay Italia e sempre disponibile on demand – ha visto, infatti, imporsi i due amici che hanno soffiato la vittoria ai Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Terzo posto, invece, per le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. Cornice del sudatissimo traguardo il sito archeologico cambogiano di Angkor, ex capitale dell’Impero Khmer che ha tenuto incollati davanti allo schermo 531mila spettatori medi. Un dato (con una share del 2,3%) che rappresenta il miglior risultato di ascolti di sempre, +12% rispetto alla ...