Joe Bastianich e Andrea Belfiore vincono ‘Pechino Express’ | «Grazie a chi ha capito lo spirito del nostro viaggio»

(Di venerdì 12 maggio 2023) La coppia degli Italo Americani formata da Joesi aggiudica la finale di Pechino Express – La via delle Indie in un’ultima emozionante tappa delche ha attraversato India, Borneo Malese e Cambogia. La finalissima dello show Sky Original – prodotto da Banijay Italia e sempre disponibile on demand – ha visto, infatti, imporsi i due amici che hanno soffiato la vittoria ai Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Terzo posto, invece, per le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. Cornice del sudatissimo traguardo il sito archeologico cambogiano di Angkor, ex capitale dell’Impero Khmer che ha tenuto incollati davanti allo schermo 531mila spettatori medi. Un dato (con una share del 2,3%) che rappresenta il miglior risultato di ascolti di sempre, +12% rispetto alla ...

Nuoto, Pellegrini: 'Tutto iniziò ai Mondiali di Montreal nel 2005...' Federica Pellegrini , reduce dal secondo posto a Pechino Express nella finale persa contro, annuncia l'uscita di un libro autobiografico che contiene una rivelazione choc: ' Soffrivo di bulimia , mangiavo e vomitavo di continuo perché mi vedevo grassa '. Martedì 16 maggio ...Se pensate che ' Pechino Express ' sia solo un gioco, vi sbagliate. Sotto la superficie divertente e avventurosa si nascondono sfide fisiche ed emotive, come ha sottolineato, celebre giudice di MasterChef USA e vincitore dell'edizione del reality show di Sky insieme a Andrea Belfiore . Le avventure che i due hanno vissuto non si limitano ai confini dello ...Matteo Giunta e Federica Pellegrini erano i favoriti secondo i pronostici, ma alla fine a vincere Pechino Express è stata la coppia degli Italo Americani, formata dae Andrea Belfiore . L'ex nuotatore in un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha dichiarato che il secondo posto non ha tolto nulla alla bella avventura vissuta con la moglie. Federica ...

Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno vinto Pechino Express 2023 e a poche ore dal loro sofferto trionfo – o almeno dalla sua messa in onda – abbiamo avuto il piacere di ‘incontrarli’ e di fare loro ...Joe Bastianich, noto volto televisivo, e Andrea Belfiore raccontano la loro esperienza in "Pechino Express", condividendo non solo le difficoltà affrontate, ma anche i piani futuri originati dal viagg ...