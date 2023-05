Jannik Sinner | esordio senza nessun problema agli Interazionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’altoatesino era impegnato nel primo match del torneo questa mattina dopo il periodo di pausa a causa di alcuni problemi fisici PER NON PERDERTIAGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ il giorno dell’dei bigInternazionali d’Italia. Il terzo Master 1000 sulla terra dopo quelli di Montecarlo e Madrid entra finalmente nel vivo. Oggi, venerdì 12 maggio, scenderanno in campo, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Gli Internazionali d'Italia iniziano nel migliore dei modi per. L'azzurro vince all'esordio contro il qualificato australiano Kokkinakis, battuto con lo score di 6 - 1, 6 - 4 in un'ora e 18 minuti. Una partita a senso unico, dominata dall'...Esordio con vittoria perche oggi, venerdì 12 maggio, agli Internazionali di Roma ha aperto il programma sul campo centrale con un 6 - 1 6 - 4 nei confronti di Thanasi Kokkinakis , stessa "location" in cui, in ...11:51mantiene il turno di battuta: 1 - 1 Pur con qualche errore di troppo,pareggia il conto dei game nel secondo set. L'altoatesino si porta sul 40 - 0, poi concede due punti ...

ATP Roma, Sinner al 3° turno degli Internazionali. Più tardi Fognini-Kecmanovic Sky Sport

Buona la prima per Jannik Sinner a Roma. L'altoatesino ha iniziato bene la propria avventura negli Internazionali d'Italia 2023. Il nostro portacolori si è imposto nel secondo turno contro l'australia ...Tutti e tre hanno ampie chance di affermarsi nel futuro avendo ancora, almeno sulla carta, una lunga carriera davanti ...