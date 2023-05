James Gunn spiega in cosa differisce il suo ruolo alla DC rispetto a quello di Kevin Feige alla Marvel

(Di venerdì 12 maggio 2023) Per chi si stesse chiedendo qual è esattamente ildiin casa DC, e insi diversifica da ciò che fain casa, è proprio il primo a darci una risposta. Per lungo tempo prima dell'arrivo die della formazione dei DC Studios, ci si è chiesti chi sarebbe stato ildella compagnia, il produttore e architetto del nuovo universo cinematografico dell'azienda "rivale" della. Una volta ottenuta la risposta (e Peter Safran), ci si è poi domandati ma chi farà? E ora è proprio il regista di The Suicide Squad e Peacemaker a chiarirci le idee. Come riporta anche il ...

Mentre tanti spettatori si commuovono e si divertono per Guardiani della Galassia vol. 3 , il regista e sceneggiatore, rispondendo a una domanda classica, ci ha regalato una bella dichiarazione sul potere del cinema e di un film . L'ha condivisa lui stesso su Twitter e siamo contenti di tradurvela: ha un ...3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Guardiani della Galassia Vol.3,sull'amicizia tra Thor e Rocket Nonostante, inizialmente, il dio norreno lo abbia scambiato per un ...Se c'è qualcuno che può traghettare questo genere così fortunato, ma in qualche modo ancora ripudiato (a volte a ragione) dai piani alti del sistema, beh quello è. "Guardiani della ...

James Gunn spiega le differenze fra il suo ruolo ai DC Studios e quello di Kevin Feige alla Marvel BadTaste.it Cinema

James Gunn ha condiviso su Twitter una sua risposta durante un'intervista per Guardiani della Galassia vol. 3 La domanda è classica: cosa si aspetta che le persone portino con sé dal film La rispost ...In Guardiani della Galassia Vol. 3, ultimo film dedicato alla celebre saga diretta da James Gunn, è stato introdotto un nuovo personaggio, l’ Adam Warlock interpretato da Will Poulter. L’attore, dopo ...