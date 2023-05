Jamax | uscito il nuovo album “Cosa vuoi fare da piccolo?”

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Music Valley Records). Dopo un anno di lavoro in studio con il Maestro Pio Stefanini ed il compositore Stefano Simmaco, esce il primo progetto solista dell’artista pratese. Dopo una carriera di partecipazioni,decide di dare luce a un progetto di cantautorato moderno incredibilmente personale, dove racconta tutto il suo mondo più intimo.: Il titolo “da?” È la domanda che spesso ti fanno quando sei, invertendo i ruoli… ma da grande ci dimentichiamo troppo spesso di ciò che ameremo o avremmo amato essere. Quindi, è meglio essere piccoli anche da grandi. Sete attenzione alle 8 tracce del disco potrete conoscere molto bene il Rapper/Cantautore toscano.L’: Con i piedi per terra inciampo ...

Jamax - È uscito il nuovo album “Cosa vuoi fare da piccolo” InfoOggi

Jamax: Il titolo "Cosa vuoi fare da piccolo" È la domanda che spesso ti fanno quando sei piccolo, invertendo i ...