Ivana Mrazova | lo scatto social a pochi mesi dalla storia con Luca Onestini

(Di venerdì 12 maggio 2023)pubblica una foto scattata poco prima dellacon. La modella ironizza “Quando avevo i capelli”. È così che titola lopubblicato daprima dellacon. Una foto ricordo pubblicata nelle ultime oremodella in cui la stessa ironizza sullo stato dei propri capelli a distanza di 5 anni. Sembra infatti chenon sia affatto soddisfatta della propria chioma, probabilmente svuotata a causa dei tanti lavori svolti in ambito moda e beauty. Un dettaglio, però, non passa inosservato! La foto pubblicatarisale al 2018, anno in ...

Luciano Punzo, Luca Onestini,, Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati, grande amica di Signorini, non si sono fatti vedere alla festa. Ancora, Antonella Fiordelisi ed Edoardo ...tornerà presto in televisione , questo è ciò che anticipa in esclusiva The Pipol TV su Instagram. Ebbene ad accogliere l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà Gialappa's Show , il ...Un amore iniziato al GF Vip 2017 quello tra Luca Onestini ee giunto al termine circa quattro anni dopo. L'ultima edizione del reality dei vipponi che li ha visti partecipare di nuovo insieme ha portato nei fan della coppia la speranza di un ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova, amore (davvero) finito: chi sono i nuovi fidanzati leggo.it

Ivana Mrazova tornerà presto in tv per un nuovo incarico molto divertente: ecco dove vedremo l'ex fidanzata di Luca Onestini ...Ivana Mrazova protagonista di un nuovo programma tv. Ecco di quale trasmissione si tratta e quando andrà in onda.