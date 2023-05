Istituti detentivi | Bernardini | “Viviamo in una situazione tra luci ed ombre”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo ritrovato in Campania unache rispecchia un pò quella nazionale, forse aggravata per il numero di detenuti che ci sono in questa regione. Aggravata visto che l’esecuzione penale in Italia non viene seguita secondo i principi della nostra Costituzione“. E’ il monito che arriva da Rita, presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino. “Ad oggi per come sono strutturate le carceri non c’è un vero recupero – ammette – E’ chiaro chein unatraed“. Ad esempio questa mattina abbiamo visitato il carcere di Avellino – continua– Abbiamo incontrato parti assolutamente avanzate con gradi fasi di recupero attraverso lavoro o studio, altre purtroppo in pieno degrado dove ci sono i ...