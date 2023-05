Israele uccide comandante della Jihad islamica | sale a 34 il bilancio dei morti a Gaza

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non si ferma il lancio di missili suda parte di, né quello di razzi verso lo Stato ebraico. Il nuovo conflitto è arrivato al quarto giorno con Tel Aviv che afferma di aver ucciso il capo delle operazioni, Iyad al-Hassani. Secondo quanto affermato dalle Forze di...

Mondo Pioggia di razzi sudopo la morte del leader jihadista in carcere Davide Lerner Mondotre leader jihadisti in un raid notturno a Gaza Erica Sollazzo ©L'esercito israeliano ha colpito e ucciso un altro comandante della Jihad islamica a Gaza. Lo ha detto il portavoce militare. Si tratta di Ahmed Abu Daka, vice comandante dell'unità missilistica della ...ha descritto il comandante come una figura centrale del movimento islamista che era stato 'responsabile dei recenti lanci di razzi contro'. Le autorità palestinesi affermano che a ...

Israele uccide un comandante Jihad nel nord della Striscia Agenzia ANSA

Di Davide Frattini Uccisi tre capi della Jihad islamica con le loro famiglie: dieci civili coinvolti. Ora gli strateghi di Tel Aviv cercano di valutare il… Leggi ...Sfumato un cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica, Tel Aviv potrebbe intensificare gli attacchi nella Striscia di Gaza ...