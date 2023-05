Israele | il nuovo raid | caccia colpiscono la Striscia di Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le Forze di Difesa israeliane hanno colpito avamposti della Jihad islamica palestinese e siti per il lancio di razzi in attacchi aerei effettuati sopra ladi. Lo ha confermato un portavoce dello stato ebraico, citato dal Jerusalem Post. L'attacco è stato effettuato nell'ambito dell'Operazione "Shield and Arrow" (Scudo e Freccia), entrata oggi nel suo quarto giorno. Le Forze di Difesa israeliane - ricorda il quotidiano - hanno attaccato almeno 215 obiettivi della Jihad islamica in tuttada quando è iniziata l'operazione, con l'omicidio mirato di tre importanti dirigenti della Jihad islamica martedì mattina. Finora in questa nuova escalation militare sono morti 29 palestinesi e un israeliano. La vittima israeliana è morta a seguito del lancio di razzi dalladiverso la ...