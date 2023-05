Isola | Marco Mazzoli spara a zero contro il “GF Vip” | “Odio le trashate”

... Lungomare San, Licina Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San, Punta ... Pioppi Casal Velino - Lungomare/, Dominella/Torre Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo,......rendere l'della Gallinara accessibile a tutti e regalare alla nostra regione un'autentica perla'. Lo ha scritto sui social l'assessore regionale Ilaria Cavo, oggi al lavoro con il collega...... Lungomare San, Licina Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San, Punta ... Pioppi Casal Velino - Lungomare/, Dominella/Torre Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo,...

Isola, Marco e l’emozionante proposta di matrimonio a Stefania Radio 105

Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro Montecorice - San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello San Mauro Cilento - Mezzatorre Pollica - Acciaroli, Pioppi Casal Velino - ...Lo spirito dell'Isola testa la sincerità dei concorrenti, mettendo in palio una frittata Per i concorrenti più schietti c'è in palio una saporita frittata. A condurre il gioco della verità è Corinne C ...