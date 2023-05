Isola dei Famosi | l’abbandono improvviso dei due naufraghi sciocca il web

Nel corso del daytime odierno dell 'Famosi , Gian Maria Sinato si è sfogato contro il duoconduttori radiofonici, Marco Mazzoli e Paolo Noise . L'ex modello campano ha detto di non sopportare più le loro continue battute e ...È come se l'interatutti i giorni tenesse insieme i ruoli attraverso la categoria del ... Dopo lo sconcertonon sardi ha vinto l'evidenza: l'elezione amorosa va mantenuta primaria, perché ...Invece di applaudire per la collaborazione fra le società di gestionedue scali, l'assessore ...continua a crescere e grazie al proprio tessuto produttivo funge da traino per tutta l'. L'...

Fotogallery - Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo naufraga triste e solitaria TGCOM

Fin dal suo ingresso all'Isola dei Famosi Marco Mazzoli non ha esitato ad esprimere la sua opinione sui reality. Secondo le sue affermazioni infatti i reality show sono pieni di dinamiche forzate e fi ...Andiamo a vedere i primo litigio tra gli amici Paolo Noise e Marco Mazzoli a L'Isola dei Famosi 2023. Tutti i dettagli.