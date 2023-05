“Isola dei Famosi 2023” | ecco cosa ha fatto Cecchi Paone dopo essersi ritirato dal reality

(Di venerdì 12 maggio 2023) News tv. . La nuova edizione dell’deiè condotta come sempre da Ilary Blasi e va in onda su Canale 5 il lunedì in prima serata. A commentare le avventure degli ospiti in studio ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Come inviato in Hondura c’è Alvin. In queste ore una coppia del, ovvero quella composta da Alessandroe il suo fidanzato Simone Antolini, si è ritirata dal gioco. Questa decisione ha scatenato un vero e proprio poleverone: occhi puntati in modo particolare suLeggi anche: “”, Andrea Lo Cicero e quelle vecchie accuse di omofobia: interviene Luxuria Leggi anche: “è una persona orrenda”: lo sfogo choc ...

Sono ore difficili per Helena Prestes a L'famosi . La modella brasiliana infatti non nasconde il fatto di essere decisamente provata dall'esperienza nel reality di Canale 5. La fame inizia a farsi sentire, e a rendere il tutto ......però solo da Sardinnia Aresti - è stata fatta per "denunciare che la guerra non viene fatta solo all'internopoligoni e non solo quando c'è l'attenzione di tutti i media sulla nostra, ma ...In particolare, unopiù grandi cambiamenti riguarda il retrodevice, dotati di una grandecircolare per ospitare il modulo fotocamera. I telefoni giungono anche in nuove opzioni di ...

Sono ore difficili per Helena Prestes a L’isola dei famosi. La modella brasiliana infatti non nasconde il fatto di essere decisamente provata dall’esperienza nel reality di Canale 5.Sono ore difficili per Helena Prestes a L’isola dei famosi. La modella brasiliana infatti non nasconde il fatto di essere decisamente provata dall’esperienza nel reality di Canale 5.